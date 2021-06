Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nintendo não só revelou mais sobre Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 em sua conferência 2021 E3 Direct, como também revelou um sistema portátil Game & Watch como celebração do 35º aniversário de Link.

Em 12 de novembro deste ano, o sistema Game & Watch: The Legend of Zelda conterá três títulos Zelda clássicos, além de um quarto jogo, Vermin, também estrelado por Link.

A mini-consola contém The Legend of Zelda original, Zelda II: The Adventure of Link e a versão Gameboy de The Legend of Zelda: Links Awakening.

Por que não é a versão Gameboy Color do título final, nós realmente não sabemos, já que a tela colorida do Game & Watch poderia claramente lidar com isso. Acho que é muito mais sobre os clássicos antigos do que versões mais atualizadas.

Parece uma maneira divertida de relembrar algumas das aventuras clássicas de Link. Que o título original de The Legend of Zelda foi lançado no NES em 1986 é meio difícil de acreditar - especialmente porque o título de cima para baixo ainda se mantém como uma peça clássica de design de jogo até hoje.

Zelda II: The Adventure of Link leva as coisas para o território do side-scrolling, enquanto The Legend of Zelda: Links Awakening é o nosso favorito dos três - talvez um dos melhores jogos Zelda em sua longa história ( e um ótimo lançamento Nintendo Switch totalmente remasterizado a partir de 2019 ).

Escrito por Mike Lowe.