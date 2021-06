Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nintendo usou sua apresentação principal na E3 2021 para lançar algumas boas surpresas, mas poucas foram tão pouco comentadas quanto o próximo jogo da série Metroid, que não será o tão esperado Metroid Prime 4.

Em vez disso, anunciou Metroid Dread, um novo jogo de plataformas 2D que parece um retorno às raízes da série, e mostra Samus explorando um mapa como fazia nos bons velhos tempos.

O trailer também não é tão mesquinho, mostrando muita jogabilidade e fazendo com que o jogo pareça uma experiência impressionantemente fluida que roda em um ritmo bastante antigo. O melhor de tudo é que não precisamos esperar muito para reproduzi-lo - seu lançamento está previsto para 8 de outubro de 2021.

Isso o torna um segredo muito bem guardado, mesmo para os padrões de punhos fechados da Nintendo, o que não torna nenhuma surpresa que a Nintendo também tenha feito um diário do desenvolvimento do jogo para você assistir, detalhando há quanto tempo está trabalhando no jogo.

Esse subtítulo ligeiramente enervante também está lá por uma razão - o jogo aparentemente espera reacender um pouco do arrepio que marcou os primeiros jogos Metroid, com uma sensação de ameaça iminente - de acordo com um útil post de blog oficial sobre o trailer de revelação.

Há muito o que pesquisar nesse blog, então verifique-o para saber mais sobre o que você pode esperar do jogo quando for lançado ainda este ano.

Escrito por Max Freeman-Mills.