(Pocket-lint) - A Nintendo irá anunciar sua atualização para o Switch na próxima semana - antes da E3 2021. Podemos até saber quanto custará o Nintendo Switch Pro.

O tão falado console foi localizado no banco de dados de estoque de um varejista francês, ao preço de € 399 (cerca de £ 343).

NintedAlerts no Twitter (via VGC ) postou dois screengrabs, um do SKU (stockkeeping unit) e outro da lista de produtos na página que ainda não está disponível ao público.

Info NintendAlerts! O console #NintendoSwitchPro lista na base de données Boulanger com preço de 399 €! Pas encore visible sur le site! pic.twitter.com/2ll7tyumrg - NintendAlerts (@nintendalerts) 2 de junho de 2021

Não apenas o preço é interessante, mas sua existência adiciona mais peso às especulações que a Nintendo irá anunciar sua máquina atualizada antes da E3 a partir de meados de junho. Isso significa que poderemos ouvir algo oficial na próxima semana.

Isso se soma a uma listagem de ações semelhante na versão mexicana da Amazon, que foi descoberta no final de maio.

Se for verdade, o preço de € 399 o coloca em torno de € 100 mais caro do que o switch existente. Isso realmente faz sentido, considerando que o Pro é pensado para ser capaz de 4K, suportar a tecnologia DLSS da Nvidia e ter um processador muito mais robusto.

Avisaremos se e quando descobrirmos mais.

Escrito por Rik Henderson.