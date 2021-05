Anúncio do Nintendo Switch Pro previsto para dentro de semanas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já há algum tempo que sabemos que o Nintendo Switch Pro está a caminho. Agora parece que o novo console pode ser anunciado dentro de semanas com uma data de lançamento de setembro.

Acreditamos que o novo Switch Pro terá novos componentes internos, incluindo gráficos Nvidia amplamente aprimorados, capazes de saída 4K para uma TV, embora a tela OLED (um 7 polegadas da Samsung) tenha uma resolução mais baixa.

De acordo com a Bloomberg , o novo console começará a ser montado em julho e será anunciado possivelmente durante o evento digital E3 que começa em 12 de junho. Uma fonte da Bloomberg sugere que apenas algumas pessoas sabem o nome completo do console no momento e que a produção aumentará para um pico de outubro a dezembro, apesar da escassez contínua de semicondutores.

O switch de quatro anos recebeu uma atualização de hardware de meia-idade em agosto de 2019, quando a bateria e outros componentes internos foram atualizados.

A Nintendo lucrou um pouco com o modelo Switch mais antigo no ano passado, com as edições especiais Animal Crossing, Monster Hunter Rise e Mario Red and Blue, muitas das quais estão em falta como o console principal.

É sugerido que o novo console terá um preço acima do teto de $ 299 / £ 299. Embora seja provável, isso é especulação completa por enquanto. No entanto, os altos preços do Xbox Series X e do PlayStation 5 ainda farão com que Switch Pro pareça relativamente bom valor, mesmo se o preço aumentar.

Escrito por Dan Grabham. Edição por Rik Henderson.