Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Bandai Namco está trazendo o Family Trainer para o Nintendo Switch - um jogo que parece tornar o exercício divertido usando um acessório Leg Strap para integrar o movimento do mundo real às ações do jogo.

Há uma história de produtos de fitness para os consoles mais recentes da Nintendo - do Wii Fit para Nintendo Wii ao Wii Fit U com Balance Board para Nintendo Wii U - incluindo o mais atualizado Nintendo Ring Fit Adventure for the Switch .

O jogo apresenta uma variedade de minijogos - através dos quais você pula, corre e pisa - onde os movimentos do jogo correspondem aos exercícios do mundo real. O trailer diz que há "mais de uma dúzia de mini aventuras" que podem ser usadas "para treinar todo o seu corpo", incluindo a capacidade de "personalizar suas rotinas de treino de acordo com suas necessidades".

No entanto, o Family Trainer não visa apenas os fanáticos por fitness. É tudo uma questão de jogos divertidos utilizando os controladores Joy Con do Switch, com a opção de usar o acessório Leg Strap para acelerar as coisas com mais movimento físico do que apenas um movimento dos pulsos.

Jogue sozinho ou peça a um amigo que o acompanhe. há ação frente a frente com vários jogadores para ver quem consegue vencer com a maior pontuação, ou é possível trabalhar em conjunto para atingir um objetivo.

Family Trainer chega para Nintendo Switch em 3 de setembro de 2021. As pré-encomendas já estão abertas.

Escrito por Mike Lowe.