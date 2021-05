Nintendo Switch Pro lançado pela empresa de telas OLED

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Nintendo Switch Pro pode ter sido confirmado por uma empresa de painéis OLED.

A Universal Display Corp se referiu ao muito falado Switch Pro de ponta durante sua recente teleconferência para investidores do primeiro trimestre. O CEO da empresa, Steven V. Abrahamson, disse que a Nintendo escolheu um display OLED para o console devido ao "maior contraste" e "tempos de resposta mais rápidos".

Não temos certeza de onde ele conseguiu suas informações, então ainda é apenas um boato por enquanto. Mas este é um dos primeiros exemplos da cadeia de suprimentos mencionando ativamente a nova máquina e seu hardware.

A transcrição da chamada foi postada por Spawn Wave no Twitter (via NintendoLife ), com a seção relevante em destaque.

É interessante ver a Universal Display Corp mencionar os relatórios sobre a escolha da Nintendo de OLED para seu Switch Pro em seus investidores do primeiro trimestre, ligue para pic.twitter.com/RUrJ0qvBiA - Spawn Wave (@SpawnWaveMedia) 10 de maio de 2021

Ele diz: "E no mercado de jogos, lá estão nossos relatórios, pela primeira vez, a Nintendo selecionou uma tela OLED para o novo Switch Pro devido aos benefícios OLED de maior contraste [e] tempos de resposta mais rápidos.

"A adoção de OLED continua a se expandir e está alimentando o ciclo de crescimento de capex OLD de vários anos em que estamos inseridos."

A Nintendo continua calada sobre a existência de um Switch Pro, mas a riqueza de evidências vindas de outros lugares continua a se acumular. Certamente, veremos isso anunciado em breve e, com sorte, para um lançamento na temporada de férias de 2021.

Escrito por Rik Henderson.