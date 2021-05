Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É relatado que a Nintendo aumentará muito a produção de seus consoles Switch neste ano fiscal, que termina em março de 2022. Diz-se que ela estará produzindo 30 milhões de unidades, no que diz respeito a quaisquer questões de fornecimento de chips.

No entanto, ainda não se sabe se algum desses consoles será o tão aguardado Nintendo Switch Pro , com a gigante japonesa dos jogos permanecendo normalmente calada: "Não há nada que possamos dizer sobre os números de produção e modelos de ponta", disse um porta-voz da empresa (ao Nikkei ).

Analistas já haviam afirmado que as vendas do Switch diminuiriam se um 4K Switch Pro não fosse anunciado este ano.

Os rumores do Nintendo Switch Pro sugerem que a nova versão do console virá com uma tela OLED de 7 polegadas, novo processador baseado no mais recente chipset Nvidia Tegra, mais. aumento de armazenamento e RAM.

Também é provável que haja uma saída de 4K através do dock, embora se pense que os jogos rodarão a um máximo de 1440p e serão melhorados de forma inteligente usando a tecnologia DLSS da Nvidia.

Sem dúvida, será compatível com versões anteriores de jogos Switch existentes e novos, mas tem havido alguns relatórios afirmando que também haverá alguns exclusivos Switch Pro - que só podem ser executados no hardware mais recente.



Escrito por Rik Henderson.