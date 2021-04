Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nintendo começou a lançar o Switch System Update 12.0.1 - um que adiciona sugestões de que o console poderá em breve ter recursos de áudio Bluetooth aprimorados.

Apenas duas semanas após a atualização anterior - a Atualização do Sistema 12.0 - a Nintendo agora parece ter introduzido ajustes adicionais no Switch, apesar das melhorias de estabilidade do sistema observadas nas notas oficiais do patch .

Como vimos com a atualização anterior do Nintendo Switch - na qual os mineradores de dados descobriram mudanças no dock que apontavam para a acomodação do suposto modelo Switch 4K - poderia haver mais na atualização do que simples mudanças de estabilidade.

Conforme descrito pelos usuários do Twitter @Oatmealdome, e visto abaixo, a atualização mais recente também apresenta melhorias no sistema operacional para o módulo de sistema Bluetooth, soquetes BSD e a lista de palavrões.

[Atualização do console Nintendo Switch]



12.0.1 foi lançado. As notas do patch indicam “estabilidade”, e é isso.



Enquanto isso, esses componentes do sistema operacional foram atualizados:



- Bluetooth

- BSD Sockets (cria conexões pela Internet)

- Lista de palavrões



Provavelmente correções de bugs / coisas internas, mas veremos. https://t.co/FEHDYNiWOs - OatmealDome (@OatmealDome) 20 de abril de 2021

Isso vem depois que a atualização 12.0 já adicionou suporte de áudio ao driver Bluetooth do console, potencialmente ampliando o uso de fones de ouvido Bluetooth para a plataforma - algo que está disponível apenas por meio de dongles de terceiros, atualmente.

Os detalhes das mudanças do Bluetooth desta atualização 12.0.1 não foram detalhados, naturalmente, mas o fato de ter sido mencionado em atualizações consecutivas do sistema operacional é um sinal encorajador de que as mudanças podem ocorrer mais cedo ou mais tarde.

De qualquer forma, para ver essas melhorias de estabilidade e ter certeza de que seu console está preparado para o futuro, você precisará ter certeza de que ele está totalmente atualizado.

Normalmente, o Switch irá baixar automaticamente o software mais recente quando conectado online. No entanto, você também tem a opção de empurrar isso manualmente, indo para Configurações do sistema.

Escrito por Conor Allison.