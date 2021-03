Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nintendo deve lançar sua versão atualizada do console Switch para ajudá-la a atingir vendas recordes neste ano.

Há rumores de que o Nintendo Switch Pro será anunciado no final de 2021. Agora, "aliados" de fornecedores, editores de jogos e varejistas supostamente confirmaram isso, alegando que seu lançamento ajudará a Nintendo a manter e até mesmo exceder o desempenho de vendas dos últimos 12 meses.

De acordo com a Bloomberg , os analistas anteriormente pintaram um cenário sombrio para o Nintendo Switch no ano que vem, em comparação com os últimos 12 meses, de qualquer maneira. Eles previram que as vendas de consoles e jogos sofreriam um declínio - especialmente porque não há Animal Crossing para aumentar maciçamente desta vez.

No entanto, o site de notícias escreve que um 4K Nintendo Switch Pro pode mudar tudo isso. Isso poderia ajudar a impulsionar as vendas de jogos para 250 milhões por ano, espera-se.

A previsão é baseada em relatórios informados com fornecedores, mas a Nintendo ainda não comentou oficialmente.

Na semana passada, houve rumores de que o novo Switch Pro poderia obter jogos originais e exclusivos, bem como ser compatível com os milhares de títulos padrão Nintendo Switch existentes e futuros.

No entanto, esperamos que fique mais parecido com o Xbox Series X / S, onde os jogos adicionaram resolução ou recursos para Switch Pro, mas ainda podem ser reproduzidos no Switch e Switch Lite. Veremos com o tempo.

Escrito por Rik Henderson.