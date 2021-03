Nintendo Switch Pro pode ter jogos exclusivos

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Rumores sobre o Nintendo Switch Pro compatível com 4K têm aumentado recentemente, com expectativas de que ele seja anunciado e disponibilizado ainda este ano. No entanto, nem todos ficarão necessariamente felizes com isso.

Isso porque, embora se acredite que seja compatível com as versões anteriores dos jogos Nintendo Switch existentes - que funcionam nos dois modelos do Switch principal e doSwitch Lite -, ele também pode acabar com várias exclusividades que os atuais proprietários não poderão jogar.

De acordo com um "insider da indústria" - NateDrake que postou no ResetEra - terceiros estão trabalhando em títulos exclusivos para a nova versão do console: "Haverá alguns exclusivos selecionados, especialmente de terceiros", escreveu ele (como relatado pelo International Business Times ). No entanto, pelo menos no início, "pode não haver um grande número deles".

Ele afirma "saber de pelo menos um".

Isso faz sentido. Se o Nintendo Switch Pro for capaz de 4K (quando acoplado) e tiver um processador muito mais robusto, os desenvolvedores vão querer tirar o máximo possível da nova plataforma. Isso poderia deixar a tecnologia Switch existente para trás (basta olhar para Cyberpunk 2077 para um exemplo de um jogo rodando em duas gerações de console).

E, não é como se a Nintendo não tivesse uma história disso ... a família DS era famosa por saltos geracionais, com cada um tendo compatibilidade com versões anteriores, mas também seus próprios exclusivos.

De uma coisa, porém, temos certeza - os títulos próprios da Nintendo passarão por várias gerações por um tempo considerável, enquanto os editores terceiros serão temerários em virar as costas a um console que já está em mais de 80 milhões de mãos em todo o mundo.

Escrito por Rik Henderson.