Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nintendo está supostamente desenvolvendo uma versão atualizada do console Nintendo Switch , e pode ser lançada nas férias.

De acordo com um relatório da Bloomberg , a Nintendo está planejando lançar este Switch de próxima geração em 2021 com uma tela OLED. A Samsung Display está fabricando a tela, um painel OLED rígido de 720p de 7 polegadas que deve entrar em produção em massa em junho de 2021.

Lembre-se de que o switch existente tem um LCD 720p de 6,2 polegadas e o Switch Lite tem um LCD 720p de 5,5 polegadas. Para uma comparação dos dois modelos diferentes de Switch, consulte nosso guia aqui . Também temos este explicador sobre como identificar o switch original do mais recente.

Bloomberg observou que o modelo de switch de próxima geração suportará gráficos 4K quando usado com uma TV, então a resolução 720p será limitada ao modo portátil, provavelmente para conservar a vida da bateria. Atualmente, muitos títulos de Switch não alcançam resolução nativa no modo portátil.

Não há nenhuma palavra ainda sobre quando exatamente o Switch será lançado, mas como a tela não será produzida até o verão, as fontes da Bloomberg suspeitam que ela chegará no final deste ano a tempo para as férias. Os displays devem chegar às montadoras até julho de 2021.

Alegadamente, a Nintendo tem como meta menos de um milhão de unidades para sua meta mensal inicial. Veja nosso resumo do Switch 2 para mais rumores.

Escrito por Maggie Tillman.