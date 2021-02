Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - É um grande ano para algumas franquias de jogos na terra da Nintendo, com Mario e The Legend of Zelda celebrando grandes marcos, mas é Pokémon que está prestes a ocupar o centro do palco.

Este ano é o 25º aniversário da franquia, e os fãs estão loucos tentando adivinhar se The Pokémon Company e Nintendo têm um novo jogo preparado para celebrá-lo.

Parece que vamos descobrir em breve - uma transmissão ao vivo especial de Pokémon Presents acaba de ser agendada no canal oficial do Pokémon no YouTube.





Preparem-se, treinadores.



Uma apresentação em vídeo do Pokémon Presents acontecerá no canal oficial do Pokémon no YouTube amanhã - sexta-feira, 26 de fevereiro - às 7h00 PDT.



A transmissão ao vivo está agendada para 26 de fevereiro, às 15:00 GMT, mas aqui estão alguns horários mais globais para maior clareza:

A transmissão ao vivo está agendada para 26 de fevereiro, às 15:00 GMT, mas aqui estão alguns horários mais globais para maior clareza:

EUA: 07:00 PDT

EUA: 10:00 EST

Europa: 16:00 CET

O stream será hospedado no canal Pokémon no YouTube .

Por enquanto, o link da transmissão ao vivo não está pronto, mas assim que estiver, iremos incorporá-lo no início desta história, então se você marcar esta página, poderá assisti-lo ao vivo conosco.

Sabemos que a transmissão ao vivo terá cerca de 20 minutos, o que nos parece o tempo perfeito para desvendar e, em seguida, mostrar um novo jogo da série para o Nintendo Switch - esperamos!

A teoria dominante dos fãs no momento é que vamos ter mais uma da sub-série Lets Go, que começou com Evee! e Pikachu! - um remake de uma geração anterior de jogos Pokémon, com mecânicas atualizadas e novos visuais.

A escolha mais popular é Diamond e Pearl, principalmente por causa do Tweet embutido abaixo, que parece provocar esse jogo com um jogo de palavras.

Isso parece extremamente promissor para nós, e se for preciso, mal podemos esperar para revisitar esses grandes jogos do DS com visuais recém-atualizados. Ainda assim, poderemos ter qualquer coisa quando a transmissão ao vivo começar, então certifique-se de salvar esta página para estar entre os primeiros a saber quando tudo começar!

