Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O muito falado Nintendo Switch Pro pode ter uma potência comparável ao PlayStation 4 da Sony, incluindo a capacidade de atingir resolução 4K.

Isso está de acordo com os últimos sussurros de insiders dentro da comunidade, que ajudaram a lançar luz sobre os dados extraídos de um título Nintendo Switch.

Discutindo as informações no fórum ResetEra , um insider de renome - usando o apelido z0m3le - sugere que o próximo dispositivo Switch virá com uma resolução nativa de 1440p e, devido à tecnologia DLSS 2.0 da Nvidia, será capaz de aumentar até mesmo isso adicional.

"Quanto ao modelo de Switch que chega, devemos tratá-lo apenas como um PS4 com DLSS e uma CPU mais capaz", escreveu a fonte.

"Isso é suficiente para se ter uma idéia do que ele deve ser capaz. Uma década de avanços na GPU e um desempenho bruto no mesmo nível do PS4 é algo que todos podemos estar felizes e entusiasmados", continuaram.

Como dizemos, a base para essas conclusões vem de um minerador de dados que compartilhou as informações com a comunidade. E embora não esteja claro de qual jogo a dica de resolução foi obtida, o tópico - e mais informações que surgiram no Reddit - indica que a configuração padrão está definida para 720p (a resolução do switch Nintendo atual) e também oferece outro perfil de resolução de renderização de 1440p.

Claro, este não é o primeiro boato que encontramos sobre o Switch Pro e suas especificações otimizadas. Na verdade, vazamentos em relação à sua capacidade de alcançar resoluções de 4K foram sugeridos em mais de uma ocasião no ano passado ou assim - mesmo recentemente, no mês passado.

Portanto, embora os rumores da indústria raramente confirmem a história completa, as indicações repetidas muitas vezes nos ajudam a pintar o quadro do que está por vir. Nesse caso, parece cada vez mais provável que o Nintendo Switch Pro seja capaz de oferecer aos usuários potência equivalente à da última geração de consoles Sony e Microsoft.

Quando saberemos com certeza é um assunto totalmente diferente, mas parece que um anúncio virá em algum momento de 2021, talvez até junto com a data de lançamento de The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 . Pode-se sonhar, de qualquer maneira.

Escrito por Conor Allison.