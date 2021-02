Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Splatoon 2 foi um excelente título de lançamento para o Nintendo Switch, seguindo o primeiro jogo com uma lista expandida de armas baseadas em tinta para oferecer muita diversão de batalha online.

Agora temos a confirmação de que um terceiro jogo da série está a caminho - a Nintendo anunciou isso em um recente Nintendo Direct para o deleite de muitas pessoas. Temos todas as informações importantes para você aqui, desde a data de lançamento até os detalhes do jogo.

Splatoon 3 foi uma verdadeira surpresa, caiu logo no final de uma apresentação de quase uma hora do Nintendo Direct em fevereiro de 2021 com o trailer de três minutos que você pode ver embutido acima.

É uma visão atmosférica do próximo jogo e termina com a informação muito importante de que ele virá em 2022, não neste ano. A Nintendo espera poder compartilhar mais informações sobre ele no final de 2021, mas por enquanto sabemos o fato mais importante, que é muito mais um jogo para o próximo ano.

O primeiro jogo Splatoon saiu no Wii U menos manchado, e não foi um grande vendedor, e é por isso que a Nintendo foi inteligente em revitalizar a franquia trazendo a sequência de Switch muito rapidamente.

Ganhou uma grande base de fãs lá, com seu divertido modo de história e um modo de multijogador online de quatro em quatro incessantemente agradável. O terceiro jogo também foi anunciado para o Switch, e sendo um exclusivo da Nintendo, não há chance de ele aparecer em outro lugar.

Dito isso, com rumores persistentes sobre um possível modelo do Switch Pro circulando, é possível que quando ele for lançado em 2022, possa haver mais de um Switch para jogá-lo, em termos de poder gráfico. Por enquanto, porém, se você tem um switch, pode ficar tranquilo sabendo que ele definitivamente chegará em seu console.

Tivemos alguns vislumbres bem-vindos da jogabilidade real no minuto final daquele trailer, compreendendo um pouco de uma partida quatro contra quatro que com certeza será o modo de assinatura de Splatoon 3, como de costume.

As rodadas parecem começar um pouco mais explosivamente do que antes, com os jogadores mergulhando no mapa depois de mirar em uma área, o que é uma maneira bem-vinda de começar com mais ação.

Há também uma série de armas mostradas em pequenos vislumbres, de arcos e lançadores a canhões, e os jogadores dedicados de Splatoon 2 saberão que experimentar diferentes carregamentos faz parte da diversão do jogo.

Após a boa recepção para os modos singleplayer e cooperativo de Splatoon 2, esperamos que haja outra campanha completa em Splatoon 3, mas o trailer não confirma nada nesse aspecto.

Ainda assim, você pode presumir com segurança que haverá um monte de novos mapas para jogar, e o início do trailer também deixa claro que personalizar seu Inkling será tão variado e divertido como sempre. Existem muitas opções para escolher, incluindo seu próprio camaradinho duvidoso - esse é um novo recurso da série, e estamos ansiosos para descobrir mais sobre como o pequenino pode impactar as coisas.

Não sabemos muito sobre como o Splatoon 3 assumirá o comando do Splatoon 2, mas temos algumas indicações. Por um lado, está introduzindo uma área totalmente nova chamada Splatlands, que é um local árido e seco de deserto que evoca vibrações de Mad Max de desenho animado que realmente apreciamos.

Nosso Inkling finalmente embarca em um trem para cruzar aquela paisagem, passando pela visão visualmente cativante de uma Torre Eiffel de cabeça para baixo em seu caminho, antes de chegar de volta ao centro de Tóquio (desculpe, Inkopolis) que é tão familiar do Splatoon 2. Está parecendo um pouco menos colorido do que o normal, então pode haver algo acontecendo.

Além disso, não temos muito o que fazer, mas presumiríamos que nossos apresentadores de rádio favoritos estarão de volta à cidade para ajudar a organizar Splatfests, e que haverá muita diversão.

Escrito por Max Freeman-Mills.