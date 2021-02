Nintendo vai remasterizar mais jogos Zelda antigos para Switch?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Assim como Mario está aproveitando seu 35º aniversário, a série The Legend of Zelda está chegando ao seu próprio jubileu, 25 anos depois de tudo ter começado, e a suposição é que a Nintendo planejará algo para celebrar a ocasião.

Mario ganhou Super Mario 3D All-Stars , um álbum de compilação excelente de três de seus melhores jogos portados para o Switch em um pacote, então a maioria das pessoas acha que a Nintendo está trabalhando em algum tipo de relançamento ou remake favorito dos fãs para Link e seus amigos também.

Essa ideia sofreu uma reviravolta interessante com a notícia de que a Nintendo parece ter entrado com uma nova marca registrada na Austrália para cobrir Phantom Hourglass, a sequência de Wind Waker para DS lançado em 2007.

Y a quelques jours, marca registrada de Phantom Hourglass aceita na Austrália pic.twitter.com/c1BU56TEag - Kelios (@KeliosFR) 9 de fevereiro de 2021

Foi um pequeno jogo excelente, usando a configuração de tela dupla distinta do portátil com grande efeito e baseado quase que inteiramente em torno dos controles da caneta para criar um estilo de jogo bastante único, e teve seu quinhão de fãs devotos, ainda mais depois de ser refeito lançado para o Wii U através do Virtual Console em 2016.

Dito isso, se essa marca registrada significar que a Nintendo tem alguns planos para que o jogo seja totalmente ressuscitado, ficaríamos mais do que um pouco surpresos. O fato de ter sido construído do zero para o DS significa que não há uma maneira óbvia que possamos ver de imitar sua jogabilidade de tela dupla em um Switch encaixado, o destino mais provável para um remasterizado ou remake atual.

O gamepad do Wii U era um controlador separado mesmo durante os jogos na TV, então tornava a exibição dupla um pouco mais natural. Isso significa que qualquer versão do Switch poderia abandonar totalmente os controles de toque, o que francamente estaríamos muito abertos.

Isso tudo levanta a possibilidade de que poderia ser uma releitura total do jogo, o que seria uma surpresa por si só, dada a relativa falta de polimento que a Nintendo achou por bem impor aos jogos 3D Mario que relançou.

Basicamente, diríamos que esta marca deve ser vista com uma pitada de sal. Acreditamos absolutamente que a Nintendo tem algo grande a caminho para os fãs de Zelda celebrarem o aniversário, mas Phantom Hourglass é complicado o suficiente para provavelmente não ser mais do que um simples porte. Felizmente, não teremos que esperar muito para descobrir mais, de qualquer forma.

Escrito por Max Freeman-Mills.