(Pocket-lint) - A Lenda de Zelda: Breath of the Wild é um dos jogos mais celebrados da última geração, um clássico instantâneo de mundo aberto que está tendo uma grande influência no design de jogos anos mais tarde.

É milagroso jogar, dando ao jogador um nível de liberdade e uma falta de orientação prepotente, o que é inteiramente raro no gênero, enquanto conta uma história clássica da Zelda através de flashbacks. A boa notícia é que está recebendo uma seqüência direta na forma de Tears of the Kingdom, e temos todos os detalhes chave aqui mesmo.

Lágrimas dos Trailers Kindom

A Nintendo confirmou o título de Tears of the Kingdom em setembro de 2022 com um trailer que você pode ver mais abaixo, além de nos dar uma data de lançamento.

Por alguns bons anos, não sabíamos o nome do jogo, sendo referido simplesmente como uma seqüência do Breath of the Wild, mas felizmente esses dias acabaram.

Embora estes sejam detalhes extremamente bem-vindos, ainda pensamos que provavelmente vamos ver de perto a jogabilidade de Tears of the Kingdom em algum momento nos próximos meses, pois ainda é bastante misterioso.

Tendo nos dado nada sobre ele por dois anos, a Nintendo mostrou o jogo na E3 em 2021. O trailer também é um ótimo relógio, com muitos pequenos momentos para digerir e nova mecânica de jogabilidade vislumbrada.

O único outro olhar que tivemos sobre o jogo veio quando a Nintendo mostrou o trailer abaixo durante a E3 em 2019, aumentando os níveis de antecipação e excitação. O projeto não havia sido muito divulgado antes da revelação, por uma vez, com especulações, mas provas finas no chão.

Lágrimas da data de lançamento do Reino

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom será lançado em 12 de maio de 2023, como anunciado em um Nintendo Direct em setembro de 2022.

A seqüência de The Legend of Zelda: Breath of the Wild é The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom!



The Legend of #Zelda: Tears of the Kingdom é lançado em #NintendoSwitch 5/12/23. #NintendoDirect pic.twitter.com/qkGnFYFXNs- Nintendo of America (@NintendoAmerica) 13 de setembro de 2022

Esta é uma data que levou um tempo para se firmar, depois que a Nintendo anunciou inicialmente que tinha como meta para 2022, uma janela que foi atualizada para uma vaga meta da Primavera de 2023 mais tarde.

As lágrimas das plataformas do Reino

Depois de muita especulação de que o próximo jogo Legend of Zelda poderia fazer parte do lançamento de um Switch Pro com melhor proeza gráfica, parece que não é o caso.

Tears of the Kingdom foi confirmado como um Switch exclusivo, portanto você não poderá jogá-lo em nenhum outro lugar, embora obviamente você terá sua escolha entre um Switch normal, Switch OLED ou Switch Lite.

A história de Tears of the Kingdom

É aqui que os vários trailers que vimos são os mais sedutores - ficamos bastante satisfeitos no final do primeiro Breath of the Wild, tendo descoberto exatamente o que aconteceu todos aqueles anos atrás, e derrotado com sucesso Calamity Ganon mais uma vez para libertar Hyrule de seu reinado de terror.

Agora, porém, vemos que a história continua, com o primeiro provocador Zelda e Link aparentemente mergulhando em ruínas abaixo do Castelo Hyrule para saber mais. Parece que a escuridão que assolava a terra não foi totalmente banida, e há claramente algo desagradável acontecendo lá embaixo.

O trailer parece mostrar algum tipo de poder revivendo o corpo de Ganon, e esse poder se assemelha ao apresentado na Princesa Crepúsculo do Wii. É tudo muito assustador, e o tom do trailer é impressionante.

O segundo trailer expande isso mostrando muita ação nos céus acima do Hyrule, com o Link ostentando algum tipo de braço corrompido e algumas novas habilidades. Tudo isso sugere que estamos em um dos contos mais escuros de Zelda até agora, na linha de um Majora's Mask, em vez da diversão cartoonística de algo como The Wind Waker. Inscreva-nos, porque não podemos esperar.

Lágrimas do jogo do Reino

O que essas dicas de história significam para o estilo atual do Tears of the Kingdom é difícil de saber, mas como é uma seqüência direta do Breath of the Wild, podemos supor que será mais uma vez um jogo de aventura em um mundo totalmente aberto. Isso é confirmado pelo segundo trailer, que mostra claramente o Link explorando um vasto mundo mais uma vez, desta vez com muitas ilhas flutuantes ao seu redor.

Esperamos ainda ser capazes de reunir diferentes habilidades e armas ao longo de nossas jogadas, embora esperemos muito que a Nintendo possa tornar o sistema de durabilidade de armas um pouco mais tolerante desta vez, ou se livrar totalmente dele.

Também podemos ver várias novas potências no trailer, não menos a capacidade de rebobinar o tempo em pelo menos certos objetos, e a Link tem claramente algumas maneiras de se locomover em um ambiente muito mais vertical, por isso poderia ser que tenhamos mais liberdade para viajar de maneiras diferentes.

Outra característica de destaque no primeiro trailer é a presença central de Zelda por toda parte, o que alimentou a idéia de que ela poderia ser uma personagem jogável no próximo jogo, algo que seria incrivelmente legal de se ver. Dito isto, não há exatamente muitas evidências para isso, embora você possa supor que ela terá definitivamente mais um papel a desempenhar do que da última vez.

Independentemente disso, estamos esperando por mais jogabilidade emergente e uma descoberta gentil liderada pelo jogador, juntamente com uma gama de ferramentas que permitam interagir com o mundo de maneiras inovadoras - mais do mesmo, basicamente! Se o cenário também pode se sentir fresco e novo, estamos prontos para um tratamento total.

