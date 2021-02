Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - The Legend of Zelda: Breath of the Wild é um dos jogos mais célebres da última geração, um clássico de mundo aberto instantâneo que teve uma grande influência no design de jogos anos depois.

Parece milagroso jogar, dando ao jogador um nível de liberdade e uma falta de orientação autoritária, que é totalmente raro no gênero, enquanto se conta um conto clássico de Zelda através de flashbacks. A boa notícia é que a Nintendo confirmou que está trabalhando em um follow-up, mas o projeto ainda está envolto em mistério. Reunimos tudo que você precisa saber sobre a tão esperada sequência aqui.

A Nintendo apresentou o trailer acima durante a E3 em 2019, alimentando níveis massivos de expectativa e emoção. Não havia muitos rumores sobre o projeto antes da revelação, pela primeira vez, com especulações abundantes, mas com poucas provas no terreno.

Agora, porém, sabemos que é real e está a caminho.

Quando se trata de uma data de lançamento, no entanto, estamos no escuro - a Nintendo não acrescentou nenhum desses detalhes ao anúncio de desenvolvimento, e também não esclareceu o quão avançado o jogo está.

A Nintendo está cada vez mais brincando com a forma como anuncia as datas de lançamento. Frequentemente obtemos uma revelação e não ouvimos nada por um bom tempo antes de obter outro trailer e uma data de lançamento bastante iminente. Por essa lógica, esperamos ver um pouco mais sobre Breath of the Wild 2 em meados de 2021, pressagiando um lançamento no final do ano.

Em fevereiro de 2021, a Nintendo realizou seu primeiro Nintendo Direct em tamanho real em mais de um ano, e tínhamos esperança de que Breath of the Wild 2 pudesse ser exibido. Infelizmente, não foi, mas a Nintendo disse que espera dar mais detalhes ainda este ano. Isso nos deixa um pouco preocupados que a data de lançamento possa acabar sendo 2022!

No entanto, tudo isso é especulativo, com vários vazamentos indicando prazos diferentes e todos eles carentes de prova real. Teremos que esperar para ver.

Esta é outra área interessante em aberto - a forte suposição seria que a Nintendo está construindo a sequência de um de seus jogos Switch mais bem recebidos para a mesma plataforma.

No entanto, também sabemos que há indícios muito fortes de que a Nintendo pode estar trabalhando em um Switch Pro mais poderoso, que teria o poder de rodar seus jogos em resoluções mais altas para acompanhar as TVs modernas.

Se esse console mais poderoso for real, seria uma boa aposta que Breath of the Wild 2 tentará tirar proveito de suas especificações mais robustas. No entanto, também achamos que é quase garantido que a sequência ainda funcionará nos modelos atuais do Switch. Afinal, é improvável que a Nintendo se encaixe no enorme mercado que criou.

É aqui que o teaser trailer é mais atraente - ficamos bastante satisfeitos com o final do primeiro Breath of the Wild, tendo descoberto exatamente o que aconteceu todos aqueles anos atrás, e derrotado Calamity Ganon mais uma vez para libertar Highrule de seu reinado de terror.

Agora, porém, vemos que a história continua, com Zelda e Link aparentemente investigando as ruínas abaixo do Castelo de Hyrule para descobrir mais. Parece que a escuridão que assolou a terra não foi totalmente banida e há claramente algo desagradável acontecendo lá.

O trailer parece mostrar algum tipo de poder revivendo o corpo de Ganon, e esse poder tem semelhança com aquele apresentado em Twilight Princess do Wii. Tudo parece muito assustador, e o tom do trailer é impressionantemente assustador.

Tudo sugere que estamos nos preparando para um dos contos mais sombrios de Zelda até agora, ao longo das linhas de uma Máscara de Majora, ao invés da diversão cartoônica de algo como The Wind Waker. Inscreva-nos, porque não podemos esperar.

O que essas dicas de história significam para o estilo real do jogo é difícil de saber, mas como é uma sequência direta de Breath of the Wild, podemos assumir que mais uma vez será um jogo de aventura de mundo aberto.

Esperamos ainda ser capazes de reunir habilidades e armas diferentes ao longo de nossas jogadas também, embora tenhamos muita esperança de que a Nintendo possa tornar o sistema de durabilidade das armas um pouco mais tolerante desta vez, ou se livrar dele completamente.

Outra característica proeminente no trailer é a presença central de Zelda durante todo o jogo, o que alimentou a ideia de que ela poderia ser uma personagem jogável no próximo jogo, algo que seria incrivelmente legal de ver. Dito isso, não há exatamente muitas evidências para isso, embora você possa supor que ela definitivamente terá mais um papel a desempenhar do que da última vez.

Independentemente disso, esperamos uma jogabilidade mais emergente e uma descoberta suave conduzida pelo jogador, junto com uma gama de ferramentas que permitem que você interaja com o mundo de maneiras novas - basicamente mais do mesmo! Se o ambiente também pode parecer fresco e novo, teremos um deleite total.

Escrito por Max Freeman-Mills.