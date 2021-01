Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Nintendo Switch é um console de jogos exclusivo que pode ser usado em casa em uma TV e em viagens, graças ao seu display integrado. No entanto, a portabilidade tem um custo - sua tecnologia móvel não é tão poderosa quanto o hardware encontrado em outras máquinas de jogos, não menos importante no Xbox Series X / S e PS5.

Isso resultou em alguns jogos de grande nome exibindo compromissos quando transferidos, com muitos outros não sendo lançados no formato.

É aí que entra o Cloud Streaming. O serviço relativamente novo da Nintendo permite que títulos AAA sejam executados no Switch e no Switch Lite , assim como em outras plataformas.

Aqui explicamos como funciona e quais jogos "Cloud Version" você pode comprar atualmente.

O serviço Cloud Streaming da Nintendo permite que jogos completos rodem em hardware Switch com a mesma qualidade de outras plataformas sem a necessidade dos mesmos níveis de CPU ou capacidade de processamento de GPU. Isso porque, como acontece com outros serviços em nuvem, incluindo o xCloud da Microsoft e o Google Stadia , o jogo não é instalado localmente no console. Em vez disso, é armazenado em um servidor de jogo local e transmitido para o Switch pela Internet.

O vídeo do jogo é transmitido para o switch, enquanto os movimentos de controle e os pressionamentos de botão são enviados na direção oposta. O resultado final é que o jogo parece rodar em tempo real no Switch, com baixa latência, mas pode ser executado a partir de uma máquina com hardware mais avançado.

Mas, ao contrário do Stadia e de outros serviços de jogos em nuvem, o sistema da Nintendo funciona jogo a jogo. Você não se inscreve para uma conta específica (diferente da conta existente da Nintendo) e simplesmente adquire jogos da "Versão na nuvem" individualmente na eShop - como faria com qualquer outro jogo Switch.

Atualmente, existem quatro jogos da versão em nuvem disponíveis:

Odisséia de Assassins Creed (apenas no Japão)

Ao controle

Hitman 3 (de 20 de janeiro de 2021)

Resident Evil 7 Biohazrd (apenas no Japão)

O benefício de oferecer um jogo via Cloud Streaming é óbvio. Como ele roda em hardware com processamento e largura de banda de memória mais poderosos, ele se parece e funciona exatamente como o mesmo jogo rodando em um PC ou em um console de jogos com especificações superiores.

Outro bônus é que um jogo não precisa ser baixado na íntegra, então você só precisa armazenar um arquivo minúsculo em seu Switch para jogá-lo. Além disso, o download do arquivo é gratuito, com uma avaliação de cada jogo disponível antes de você precisar comprar a versão completa.

A principal desvantagem é que você só poderá jogar quando estiver conectado a uma Internet estável de alta velocidade. Isso significa que não será possível reproduzi-lo quando você estiver em um trem do metrô, por exemplo.

Algumas conexões de dados móveis funcionarão, mas a qualidade e a disponibilidade podem ser prejudicadas por um sinal fraco.

Além disso, como este é um jogo sendo jogado sobre a nuvem, você pode encontrar um ligeiro atraso entre pressionar um botão ou direção e a ação correspondente acontecer na tela. No entanto, é provável que isso seja quase imperceptível.

Você não precisa ser membro do Nintendo Switch Online para fazer streaming de um jogo da versão em nuvem, mas pode precisar de uma assinatura se o jogo tiver recursos online - como multijogador.

Você pode encontrar mais detalhes nas páginas de suporte da Nintendo aqui .

Escrito por Rik Henderson.