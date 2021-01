Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os fãs de Super Mario devem marcar 12 de fevereiro de 2021 em seus calendários, pois um trio de guloseimas do 35º aniversário da Nintendo deve chegar nesse dia.

Além da ansiosamente aguardada versão Switch de Super Mario 3D World e sua nova expansão, Bowsers Fury, haverá um console especial Mario Blue & Red Edition. O terceiro presente será o novo Cat Mario e Cat Peach Amiibos.

A nova edição Nintendo Switch vem em um esquema de cores homenageando a roupa de Mario. Ele incluirá um estojo de transporte especial e um protetor de tela na caixa.

A própria unidade do console terá uma caixa vermelha, com o dock da mesma cor. O Joy-Cons será azul e vermelho, com uma pulseira vermelha. E, o punho Joy-Con será azul.

Ainda não há preço, mas duvidamos que custe muito mais que o Nintendo Switch existente.

Super Mario 3D World + Fury de Bowser será lançado no mesmo dia, com um novo trailer mostrando um pouco do que você pode esperar da expansão.

A parte remasterizada do lançamento é uma versão aprimorada do jogo Wii U - um dos nossos favoritos dessa geração de console.

Finalmente, os dois novos Amiibos oferecerão melhorias no jogo para o próximo título.

Escrito por Rik Henderson.