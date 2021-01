Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Novos detalhes sobre o suposto Nintendo Switch Pro surgiram, reafirmando que ele terá saída em 4K Ultra HD e terá uma bateria maior e potencialmente mais duradoura.

Eles também sugerem que a tela embutida - que tem mais probabilidade de ser 1080p do que 4K - será OLED, não Mini LED como especulado anteriormente.

Os detalhes supostamente vieram do SciresM , um dataminer conhecido que afirma ter acessado informações escondidas no firmware mais recente da Nintendo .

Ele diz que há referência a um novo hardware com o codinome "Aura". Este é considerado o Switch Pro (também conhecido como Nintendo Switch 2).

O dispositivo usará o mesmo processamento de núcleo que oSwitch Lite e oswitch gen 2 lançados em 2019: o chipset Tegra X1 +. No entanto, o chip RealTek adicionará suporte multimídia 4K UHD.

Ele também afirma que a tela será OLED - o que vai melhorar no mínimo a saturação de cores e os níveis de preto, além de aumentar o ângulo de visão - e o novo console terá um resfriamento "substancialmente" melhor e duração da bateria. Este último poderia ser melhorado com a adoção da tecnologia OLED, já que é conhecido por consumir menos energia.

Acredita-se que veremos o lançamento do Nintendo Switch Pro ainda este ano. Vários renomados analistas da indústria disseram recentemente ao Gamesindustry.biz que esperam a atualização da próxima geração em 2021 e que isso pode ajudar a impulsionar as vendas de Switch o suficiente para tornar a série o console mais vendido nos próximos 12 meses, no PS5 e no Xbox Series X / S .

Escrito por Rik Henderson.