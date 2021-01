Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Ainda este ano, o console Xbox original fará 20 anos. Se a Microsoft fizesse o que queria, a história do console poderia ter sido uma besta totalmente diferente - já que a empresa tentou comprar a Nintendo antes do lançamento do Xbox original.

Em uma retrospectiva reveladora, incluindo entrevistas com executivos da Microsoft na equipe original do Xbox, Bloomberg cobre as últimas duas décadas do Xbox no que chama de uma história oral de um império de videogame americano .

É uma leitura realmente interessante que destaca os obstáculos que tiveram de ser superados, a inspiração de querer sair da concorrência - nomeadamente o Sony PlayStation - e onde poderiam ser procurados ganhos potenciais, que é aí que entra a ideia de comprar a Nintendo.

Kevin Bachus, ex-diretor de relações com terceiros, disse: "Steve [Ballmer - então presidente da Microsoft] nos fez encontrar a Nintendo para ver se eles considerariam ser adquiridos. Eles riram muito. Imagine, uma hora de alguém apenas rindo de você. Foi assim que a reunião foi. "

Nada como ser expulso da sala, hein? A Nintendo conhecia seus pontos fortes e, apesar de uma viagem na montanha-russa nas duas décadas seguintes, continuou a sair vencedora - você só precisa olhar as vendas do Wii e do Switch para confirmar isso (quanto menos se falar sobre o Wii U, melhor).

Não foi a única jogada que a Microsoft teve na manga. Antes da ridicularizada tentativa de aquisição da Nintendo, ela havia tentado adquirir a Electronic Arts (EA), depois a Square Enix (editora Final Fantasy) e depois a Midway Games (criadora do Mortal Kombat - que faliu em 2009 e cujos ativos foram adquiridos pela Warner Bros .) - tudo sem sucesso.

Só quando a Bungie - que passou a fazer Halo exclusivamente para o Xbox - foi comprada pela Microsoft é que isso realmente selou o sucesso do console.

Desde então, a franquia Halo vendeu 65 milhões de cópias de seus jogos - nem todos sob a asa da Microsoft, já que a Bungie LLC se tornou independente em 2007 (e passou por muitas mudanças desde então, incluindo o acordo de 10 anos com a Activision que foi assinado desativado em 2010).

Ainda assim, é interessante ler sobre aqueles momentos de portas de correr do que poderia ter sido. Quem poderia imaginar Mario no Xbox?

Escrito por Mike Lowe.