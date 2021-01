Nintendo Switch Pro ainda está ligado para lançamento em 2021, dizem analistas

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Analistas líderes da indústria de jogos previram que a Nintendo lançará sua versão atualizada do Switch - atualmente conhecido como Nintendo Switch Pro - em 2021.

Além do mais, eles acreditam que a Nintendo venderá mais unidades do Switch, Switch Lite e Switch Pro combinados em 2021 do que o Xbox X e Série S, e o PlayStation venderá do PS5 e PS5 Digital Edition.

O Dr. Serkan Toto, da Kantan Games, disse ao Gamesindustry.biz que o 4K Switch está a caminho de ser lançado este ano: "Eu prevejo um dispositivo 4K reforçado chegando durante o próximo ano financeiro da Nintendo ", disse ele.

"O Switch será o console mais vendido neste ano também, impulsionado por mais jogos originais, [a] atualização de hardware e o dispositivo se tornando um produto de estilo de vida para o mercado de massa ao longo de 2020."

Piers Harding-Rolls da Ampere Analysis concorda: "Espero que a família de dispositivos Switch da Nintendo volte a ser os consoles mais vendidos em 2021, após um forte 2020. Atualmente, tenho uma versão atualizada do Switch em minhas previsões para 2021", ele explicado ao site.

Mas, embora Mat Piscatella, do NPD, concorde que as vendas de Switch irão diminuir as caixas de Xbox e PlayStation este ano, ele não concorda que será alimentado por um novo modelo: "Apesar do lançamento dos consoles PlayStation 5 e Xbox Series, será o Nintendo Switch que acaba vendendo a maioria das unidades de hardware de console em 2021 ... isso será impulsionado por esforços de conteúdo e promocionais, ao invés do lançamento de um novo modelo iterativo. "

O Nintendo Switch Pro é atualmente indicado para ser capaz de jogar em até 4K. O rumor mais recente sugere que ele também pode vir com uma tela Mini-LED - onde a luz de fundo é composta por milhares de pequenos LEDs e, portanto, oferece melhores níveis de preto e contraste - talvez até HDR.

Escrito por Rik Henderson.