Kingdom Come: Deliverance pode ser lançado no Nintendo Switch em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um dos jogos de RPG mais divertidos que jogamos nos últimos anos está prestes a fazer uma aparição no console portátil favorito de todos .

Kingdom Come: Deliverance é uma aventura medieval em que você preenche o papel de Henry, o filho de um ferreiro cuja vida é repentinamente destruída à medida que batalhas violentas e sangrentas derrubam seu mundo. Você então se aventura por um mundo de jogo baseado em uma história verdadeira de reis, herdeiros, cercos de castelo e batalhas sangrentas em uma paisagem fielmente recriada da Boêmia do século 15.

O que torna Kingdom Come: Deliverance interessante é que você não é um cavaleiro ou um mestre do combate, apenas um jovem humilde tentando sobreviver em um mundo cruel.

Agora, Kingdom Come: Deliverance Royal Edition apareceu na programação de lançamento do Nintendo Switch em 18 de fevereiro de 2020. Não há uma palavra oficial da Warhorse Studios, os desenvolvedores do jogo, mas esperamos que seja preciso, pois seria uma adição incrível à linha -up de jogos em Switch já.

A Royal Edition foi lançada em junho de 2019 para PlayStation 4, Xbox One e PC. Inclui todo o DLC para o jogo, incluindo Tesouros do Passado, Das Cinzas, As Aventuras Amorosas do Ousado Sir Hans Capon, Band of Bastards e A Womans Lot. Portanto, se a mesma edição vier para Switch, haverá muito conteúdo para os amantes de RPG.

Escrito por Adrian Willings.