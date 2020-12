O switch Nintendo Bem-vindo à edição Animal Crossing está de volta em estoque agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Nintendo Switch tem sido difícil de controlar durante os bloqueios de 2020 e esse foi especialmente o caso se você quisesse a adorável edição Welcome to Animal Crossing (como nós!).

Você recebe um código de download para Animal Crossing: New Horizons no pacote, mas também o completo Nintendo Switch com toques especiais de design de Animal Crossing. Você pode fazer o pedido agora e precisa ser rápido

A parte de trás da tela apresenta motivos folhosos do jogo, enquanto o Joy Cons tem um esquema de cores pastel, um azul e outro verde, enquanto ambos são brancos nas costas. Cada um deles também tem alças e alças sob medida.

A unidade docking é a parte mais bonita, no entanto. Tem uma ilustração de Tom Nook e os Nooklings, Timmy e Tommy em uma ilha própria. Também há um estojo de correspondência fantástico disponível:

Se você está atrás de um Nintendo Switch ou Switch Lite padrão, há muito mais possibilidades de obter uma unidade. Não consegue decidir se deseja um Switch ou Switch Lite? Em seguida, verifique nosso recurso de comparação . Realmente depende se você deseja usar seu Switch com uma TV ou não ...

