Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Vamos lá! É hora de 1-Up para os fãs da Nintendo, já que o Super Nintendo World na Universal Studios Japan está programado para abrir suas portas em 4 de fevereiro de 2021.

O parque temático, com sede em Osaka, Japão, há muito tempo cria o terreno temático da Nintendo como uma expansão de seu parque existente.

Mas agora temos um vislumbre de ainda mais do que esperar. Há um café Nintendo. Uma loja de produtos da Nintendo. E uma montanha-russa com o tema Mario Kart. Quem não gostaria de uma carona nisso? Bloomberg teve acesso antecipado e fez um vídeo para dar a você uma visão melhor:

A montanha-russa torna-se extremamente alta tecnologia usando o mapeamento de projeção de RA, então os frequentadores usam bonés de Mario (leia-se: fones de ouvido) para adicionar adições de realidade aumentada à experiência. Tudo soa muito original, exatamente como você esperaria de qualquer coisa que adorne um emblema de aprovação da Nintendo.

É um passo importante para Universal Studios e Nintendo, especialmente no clima atual. No momento em que este artigo está sendo escrito, o parque está aberto a 50% da capacidade. Mas com sua inauguração se aproximando e as Olimpíadas de 2020 marcadas para acontecer no Japão no verão de 2021, é uma oferta lucrativa e única no Japão que fará com que os fãs de todo o mundo parem de pular aros (ou, se isso acontecer, tentar ganhar moedas ?) prestar atenção. Esperamos ter uma chance no futuro.

Escrito por Mike Lowe.