Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A explosão de lançamentos para PlayStation 5 e Xbox Series X / S ofuscou um pouco o fato de que você ainda pode pegar um switch Nintendo ou Switch Lite e desfrutar de alguns clássicos de jogos em um sistema lindamente projetado.

Na verdade, o Switch Lite em particular ainda é relativamente novo e pode ser considerado um dos melhores consoles de jogos portáteis já feitos. Ele teve alguns descontos nesta Black Friday por quantias modestas e os mais recentes prêmios em alguns jogos excelentes.

Na Amazon UK você pode comprar o Switch Lite que vem junto com Animal Crossing: New Horizons e Super Mario 3D All-Stars por £ 249,98 - enquanto o console normalmente custa £ 199 por conta própria. Dado que ambos são jogos realmente populares, isso significa que você vai comprar cada um por cerca de £ 25 além do console.

É um negócio sólido, e também um ótimo par de jogos para começar seu tempo com a maravilha portátil da Nintendo, entre fazer uma pausa relaxante em sua própria ilha em Animal Crossing e reviver alguns dos melhores jogos de plataforma 3D já lançados no All- Coleção de estrelas.

Dito isso, vimos o Switch Lite com preços mais baixos na semana passada, o que tornaria bastante viável torná-lo mais acessível do que este pacote. Com o tempo se esgotando, porém, esta ainda é uma aposta bastante segura!

Escrito por Max Freeman-Mills.