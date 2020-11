Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nintendo nunca foi grande em descontos, como a maioria das pessoas já sabe, mas geralmente ainda vai aparecer com uma economia decente ou duas para marcar a Black Friday para compradores nos Estados Unidos, pelo menos, e este ano acabou não sendo diferente.

O pacote que foi derrubado não é exatamente revolucionário - é o antigo clássico do console (em sua versão mais recente e aprimorada com bateria) com uma cópia do pacote de Mario Kart 8 Deluxe infinitamente gratificante, mais um bônus de 3 meses de assinatura Nintendo Switch online.

O preço é a chave, entretanto - você basicamente obtém o jogo e a assinatura de graça, já que o pacote custa o mesmo que o console normalmente custa sozinho.

Você pode obter o pacote na Best Buy por $ 299 , e saboreia que em breve você estará desfrutando de um dos melhores jogos de corrida de kart já feitos em um sistema que não mostra absolutamente nenhum sinal de desaceleração em popularidade.

Por enquanto, este é o negócio mais importante para o Switch, mas ficaremos de olho em outros nos próximos dias.

Escrito por Max Freeman-Mills.