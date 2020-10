Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nintendo está gostando terrivelmente de lançar suas notícias do nada nos últimos dois anos, em parte como uma maneira de impedir que as pessoas especulem muito sobre quando eles estarão anunciando os tão esperados títulos iniciais.

É lançado outro de seus vídeos Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, passando por um monte de títulos de terceiros chegando ao Switch muito em breve, e há muitas novidades lá, incluindo uma nova demo de Hyrule Warriors: Age of Calamity e uma data de lançamento para Bravely Default 2.

O que chama a atenção, no entanto, é a notícia de que uma nova versão do soberbo atirador paranormal Control está disponível agora no Switch, através de uma versão em nuvem - trazendo um jogo graficamente sofisticado que nunca teríamos assumido que o Switch poderia lidar com a plataforma.

No entanto, ele será executado a partir da nuvem para explicar como o desenvolvedor Remedy administrou a porta, o que é uma notícia extremamente interessante, que pode abrir as comportas para que jogos mais modernos apareçam no Switch daqui para frente.

Na verdade, isso é aparentemente confirmado pelo fato de que Hitman 3 também foi anunciado para o Switch quando ele for lançado no próximo ano, e também virá através de uma versão em nuvem. Este pode ser o início de uma grande mudança na forma como os títulos são lançados para Switch, especialmente porque muitas franquias de terceiros estarão ficando mais exigentes graficamente à medida que mudam para consoles de próxima geração da Sony e da Microsoft.

Claro, essas versões de nuvem vêm com muitas advertências, incluindo a necessidade de uma conexão consistente com a Internet e o risco de essa conexão ser insuficiente para lidar com a demanda que o streaming irá colocar nela. Ainda assim, se funcionar bem para as pessoas, isso pode ser um desenvolvimento significativo para a Nintendo.

A tecnologia por trás das versões em nuvem não é totalmente nova - a Capcom conseguiu o mesmo feito com Resident Evil 7 alguns anos atrás. Isso foi limitado aos proprietários de Switches japoneses, portanto, este é certamente um teste de estresse maior. Você pode baixar o Controle do eShop agora e aproveitar uma versão de avaliação de 5 minutos que permite que você veja se funciona na sua conexão de internet, antes de ter que pagar pelo jogo completo.

Escrito por Max Freeman-Mills.