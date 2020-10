Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nintendo supostamente pediu aos desenvolvedores para "tornarem seus jogos prontos para 4K", com rumores de um Nintendo Switch Pro aumentando. Agora, o último rumor sugere que a versão atualizada e de última geração do console portátil da Nintendo terá uma tela Mini-LED.

De acordo com o Economic Daily News (via Reddit ), o display Mini-LED do Switch Pro virá do fabricante de painéis taiwanês Innolux Corporation. Aparentemente, a Nintendo visitou a Innolux, que atualmente fornece para várias empresas conhecidas, incluindo a Sharp, com o objetivo de obter telas atualizadas para serem usadas em um modelo Switch Pro que rumores chegam no próximo ano

Lembre-se de que os modelos atuais do Nintendo Switch usam uma tela LCD retroiluminada de 720p. Quanto aos novos monitores Mini-LED, eles devem resultar em cores mais profundas e pretos mais escuros, juntamente com contraste aprimorado. A Apple está considerando usar esta tecnologia para seus dispositivos futuros.

O Nintendo Switch Pro é considerado uma grande melhoria em relação ao Switch, graças a um processador e GPU mais rápidos, além do dobro da RAM. O armazenamento também será aumentado, supostamente, para lidar com o espaço extra necessário para jogos 4K. Não é provável que descubramos muito mais este ano, porém, com a empresa claramente satisfeita em deixar o Xbox e o PlayStation brigarem na guerra dos consoles da próxima geração.

Escrito por Maggie Tillman.