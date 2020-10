Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Aqueles que procuram substituir um Joy-Con quebrado ou perdido provavelmente ficarão felizes em saber que a Nintendo está reduzindo o preço de um único controle Joy-Con para US $ 39,99. Isso é um desconto de 20 por cento ou $ 10 menos que os $ 49,99 que o controlador custava originalmente.

Em 23 de outubro, a Nintendo compartilhou no Twitter que seu novo desconto Joy-Con estará disponível a partir de 9 de novembro de 2020 nos EUA:

"A partir de 09/11, os controladores #NintendoSwitch Joy-Con individuais estarão disponíveis para compra por $ 39,99. Escolha o controlador Joy-Con esquerdo em Neon Blue e o controlador Joy-Con direito em Neon Red."

Dois modelos de controles Joy-Con do Nintendo Switch estão na verdade recebendo o novo preço no próximo mês: um Joy-Con direito em vermelho e um Joy-Con esquerdo em azul. Eles são os mesmos dois controles Joy-Con incluídos no Switch azul e vermelho original da Nintendo.

Antes, você sempre poderia comprar Joy-Cons substitutos caso os perdesse ou quebrasse. Na verdade, permanecer em $ 79,99 é um conjunto completo de controladores.

Isso significa apenas que agora você pode obter um único controlador Joy-Con pela metade do custo de um par. Uma economia pequena, mas muito bem-vinda, com certeza.

Escrito por Maggie Tillman.