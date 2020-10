Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nintendo reafirmou sua mensagem de que o Super Mario Bros Game & Watch, lançado como parte das comemorações do 35º aniversário de Mario, está disponível apenas em uma tiragem limitada. Ele também será descontinuado após 31 de março de 2021.

Além disso, quando o estoque acabar, é isso. Portanto, se você não colocar as mãos em um até lá, provavelmente estará sem sorte - ou terá que desembolsar consideravelmente mais do que os £ 50 RRP no eBay mais adiante.

A boa notícia é que a Amazon e vários outros varejistas ainda têm estoque disponível para pré-venda.

Lançado em 13 de novembro, o Nintendo Game & Watch: edição especial do Super Mario Bros tem a aparência e o toque de um clássico Game & Watch dos anos 80 - incluindo até uma versão Mario do jogo mono "Ball", tão sinônimo do período.

No entanto, ele na verdade vem com uma tela colorida e também rodará os clássicos Super Mario Bros e Super Mario Bros: The Lost Levels do NES.

Você também recebe um relógio digital. Afinal, não seria um Game & Watch sem o "relógio".

A Nintendo também limitou o lançamento de outros jogos e produtos Mario até o final de março, com a coleção Super Mario 3D All-Stars da Nintendo Switch disponível apenas em sua forma atual até então.

Escrito por Rik Henderson.