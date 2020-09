Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Animal Crossing receberá uma atualização no final do mês com o tema apropriado para o lado assustador da temporada de festas deste ano.

Está certo. O Halloween está chegando à sua ilha. A Nintendo anunciou que a nova atualização de outono para Animal Crossing apresentará a capacidade de cultivar e colher abóboras, bem como a capacidade de coletar doces de Halloween e comprar fantasias macabras. As abóboras do jogo podem até ser usadas para projetos DIY.

Quanto à grande noite, em 31 de outubro, a Nintendo disse que os vizinhos "se reunirão na praça, que será adornada com uma série de decorações de Halloween":

"Você também receberá a visita de um convidado misterioso, Jack, o czar do Halloween. Ao dar pirulitos e doces a Jack, você ganhará recompensas assustadoras no jogo. Certifique-se de guardar alguns doces para seus vizinhos também, ou você pode levar uma pegadinha! Felizmente, você pode aprender algumas novas Reações para expressar adequadamente seus sentimentos de medo. "

A atualização gratuita de Animal Crossing chegará em 30 de setembro de 2020. Aqueles que pegarem a atualização também receberão um controlador virtual Ring Con da Ring Fit Adventure .

Para mais informações sobre Animal Crossing: New Horizons e como o jogo funciona, confira nossa análise aqui e nosso guia de dicas e truques aqui .

Escrito por Maggie Tillman.