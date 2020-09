Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nintendo realizou muitos sonhos quando anunciou Super Mario 3D All Stars algumas semanas atrás, confirmando que três jogos clássicos do Mario 3D absolutamente amados estavam chegando ao Switch em HD nítido.

Entre o Super Mario 64 do Nintendo 64, o Super Mario Sunshine do GameCube e o Super Mario Galaxy do Wii, três dos jogos mais celebrados do mascote da empresa chegarão no Switch, e isso já causou comemoração por conta própria.

Agora, porém, as pessoas estão aparentemente começando a se apossar do jogo antes de seu lançamento na sexta-feira, e há um pouco de investigação em andamento em torno de como a Nintendo conseguiu esses jogos de três consoles antigos rodando em seu novo hardware.

Parece que em todos os três casos, há um grau de emulação acontecendo, ao invés de uma porta completa para a arquitetura do switch. Isso não é particularmente surpreendente, pois logicamente pareceria a maneira mais simples para a Nintendo fazer esses jogos funcionarem sem dedicar recursos maciços a isso.

Super Mario 3D All Stars vazou na Internet.



Parece que todos os jogos são emulados.



Galaxy e Sunshine rodam em um emulador de Wii e GameCube chamado "hagi" (?), Possivelmente feito pela NERD (divisão Nintendo of Europe).



Mario 64 está sendo executado em um emulador N64. Não sei. - OatmealDome (@OatmealDome) 15 de setembro de 2020

No entanto, não deixa de ser muito empolgante, porque sugere que a Nintendo tem emuladores originais construídos para o Switch, rodando jogos N64, GameCube e Wii.

Isso significa que este pode ser o momento de abertura da comporta que estávamos esperando quando se trata de portas de títulos clássicos da Nintendo para o Switch, seja por meio da associação Nintendo Switch Online, como jogos NES e SNES, ou vendidos individualmente por meio do eShop.

Já faz algum tempo que parece que a Nintendo deve certamente ter um plano para a expansão de sua oferta retro para incluir pelo menos o Nintendo 64, se não as gerações mais recentes. Embora isso possa abrir o caminho para isso, também pode demorar um pouco ainda, no estilo consagrado da Nintendo.

Escrito por Max Freeman-Mills.