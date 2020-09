Uma edição especial do pacote Nintendo Switch com o tema Fortnite chegará em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nintendo está aparentemente capitalizando na batalha Epic vs Apple ao lançar um pacote de Switch com o tema Fortnite.

Este é um pacote de edição limitada que inclui o console portátil favorito de todos junto com uma série de outras guloseimas para os fãs de Fortnite .

A edição especial do console ostenta um tema "exclusivo" com controladores Joy-Con azuis e amarelos, um design Fornite na parte traseira do próprio console e um design de dock exclusivo correspondente.

Juntamente com o design moderno do console, há também alguns destaques que certamente agradarão os amantes de Fortnite. O jogo vem pré-instalado e com o código de download do Wildcat Bundle incluído, você não só tem acesso ao Wildcat Outfit, mas também a alguns outros mimos. Isso inclui um Sleek Strike Back Bling e estilos adicionais, bem como 2.000 V-Bucks para gastar no jogo.

Fortnite não é novo no Switch, claro, ele existe desde junho de 2018, mas é certamente interessante ver a Nintendo lançando este console de edição limitada em tempo hábil.

A Nintendo diz que Fornite é o jogo mais baixado já lançado em seu console na Europa e há milhões de jogadores lutando em suas TVs ou consoles todas as semanas. É claro que ajuda o fato de Fortnite estar livre para jogar.

O pacote Nintendo Switch Fortnite Special Edition estará disponível para compra na Europa a partir de 30 de outubro de 2020. A NitendoLife também informa que o pacote estará disponível a partir de 6 de novembro na Austrália e na Nova Zelândia.

Escrito por Adrian Willings.