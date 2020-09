A Nintendo prepara o Switch Pro pedindo jogos prontos para 4K

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Nintendo supostamente pediu aos desenvolvedores para "tornarem seus jogos prontos para 4K", com rumores de um Nintendo Switch Pro aumentando.

A gigante japonesa de jogos está planejando um modelo de Switch atualizado para 2021 e, portanto, requer uma linha de jogos de suporte.

Há rumores de um Switch Pro - ou Nintendo Switch 2, como também é chamado - desde o início de 2019. No entanto, embora tenhamos recebido uma adição à família no final daquele ano, era o Switch Lite apenas portátil.

Agora a especulação voltou com força e tem um pouco mais de peso.

A Bloomberg afirmou que vários desenvolvedores disseram ao serviço de notícias - anonimamente - sobre o novo pedido da Nintendo.

Diz-se que o Nintendo Switch Pro tem um processador e GPU mais rápidos, além do dobro da RAM do Switch existente. O armazenamento também será aumentado, supostamente, para lidar com o espaço extra necessário para jogos 4K.

Não é provável que descubramos muito mais este ano, porém, com a empresa claramente satisfeita em deixar o Xbox e o PlayStation lutarem na guerra de consoles de próxima geração, enquanto continua sua própria história de sucesso incrível com Switch e Switch Lite.

Para esse fim, a Bloomberg também relata que a produção do Switch aumentou muito, com a Nintendo esperando vender cerca de 30 milhões de unidades neste ano fiscal.

Escrito por Rik Henderson.