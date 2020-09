Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Além de Super Mario 3D All-Stars , a remasterização de Super Mario 3D World e a nova edição especial Game & Watch, a Nintendo celebrará o 35º aniversário de Mario com um produto que dará vida a Mario Kart - rugindo e gritando em sua casa.

Mario Kart Live: Home Circuit é parte jogo, parte conjunto de brinquedos com controle remoto. Desenvolvido pela Velan Studios, ele usa realidade mista em uma tela Nintendo Switch ou Switch Lite , combinada com um kart de brinquedo com uma câmera embutida.

Os jogadores podem criar seus próprios percursos em casa e depois correr em um ou dois kart físicos ao redor de obstáculos usando o interruptor como controle. A tela do jogo se sobrepõe aos elementos marcantes do Mario Kart, como power-ups, moedas e outros pilotos, para que você ainda tenha uma experiência autêntica, exceto que o pano de fundo é sua sala de estar ou cozinha.

E sim, conchas vermelhas também estão incluídas.

"Nós inventamos o hardware de realidade mista inicial e o protótipo de jogo para realmente acertar a emoção das corridas no mundo real com a jogabilidade e a sensação de um videogame. Mostramos a experiência à Nintendo e ficamos emocionados por verem seu potencial", disse o CEO de Velan, Karthik Bala.

"Isso deu início a uma maravilhosa colaboração criativa de vários anos, que se tornou Mario Kart Live: Home Circuit. Mal podemos esperar para ver como os fãs jogam quando correm em torno de suas próprias criações como Mario e Luigi."

Mario Kart Live: Home Circuit estará disponível a partir de 16 de outubro. O preço ainda não foi revelado.

Escrito por Rik Henderson.