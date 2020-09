Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Depois de muita especulação, a Nintendo anunciou que trará Super Mario 64, Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy para o Nintendo Switch . Mas a melhor notícia é que todos os três jogos remasterizados estarão disponíveis em um pacote.

Super Mario 3D All-Stars estará disponível a partir de 18 de setembro e otimizado para o console mais recente, incluindo resoluções mais altas. O pacote também incluirá um modo de música no jogo para desfrutar da música e das canções de todos os três jogos.

A versão empacotada será lançada como um conjunto físico de forma limitada, enquanto a coleção apenas digital também terá disponibilidade limitada - até março de 2021. Já está disponível para pré-encomenda.

Super Mario 3D All-Stars está sendo lançado como parte do 35º aniversário de Super Mario Bros. Outros dispositivos e jogos a serem lançados incluem uma remasterização de Super Mario 3D World - anteriormente apenas no Wii U. Ele adicionará Bowsers Fury, com detalhes nessa extensão chegando mais tarde. O jogo será lançado em fevereiro próximo.

Haverá um novo Amiibo lançado, bem como uma edição especial limitada do sistema Game & Watch.

Game & Watch: Super Mario Bros irá incorporar Super Mario Bros em cores, além de Lost Levels e o título Mario Game & Watch original dos anos 1980 em um único dispositivo portátil.

Uma última notícia dos jogos é que o Super Mario All-Stars original - uma coleção dos jogos de plataforma originais originalmente lançados para SNES - agora está disponível gratuitamente como parte do Nintendo Switch Online.

Muitos mais produtos serão disponibilizados durante as comemorações. Vamos atualizá-lo assim que forem lançados.

Escrito por Rik Henderson.