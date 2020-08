Nintendo Switch receberá uma grande atualização de hardware em 2021

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Parece que a Nintendo está planejando lançar uma grande atualização para o Nintendo Switch em 2021.

Este pode ser ou não o modelo Nintendo Switch Pro que esperávamos há algum tempo e que nos disseram que não seria lançado este ano .

O Switch ganhou um pouco de impulso em termos de melhor vida útil da bateria graças aos internos atualizados em meados de 2019, mas, fora isso, o dispositivo permaneceu inalterado desde o seu lançamento no início de 2017, então qualquer novo Switch será lançado cerca de quatro anos depois o original.

Claro, temos o Switch Lite desde o lançamento de 2017, enquanto o Switch principal continuou a vender bem - ele se esgotou em muitos lugares durante grande parte de 2020, em parte devido ao fato de mais tempo passarmos em casa e em parte devido para o lançamento barnstorming de Animal Crossing .

Bloomberg diz que a Nintendo "incluirá mais poder de computação e gráficos de alta definição 4K" e que o novo modelo provavelmente apresentará uma versão atualizada, mas customizada, do chipset Nvidia Tegra baseado em tecnologias ARM mais recentes.

Bloomberg afirma que também haverá uma forte linha de jogos em 2021 para coincidir com o lançamento, o que deve fornecer um antídoto bem-vindo para o Xbox Series X ( e S? ) E o ataque do PlayStation 5 que estamos prestes a entrar. Notavelmente, esperamos a sequência de Legend of Zelda: Breath of the Wild .

