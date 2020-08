Economize com o Nintendo Switch e o pacote Animal Crossing

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Nintendo Switch tem sido extremamente difícil de controlar durante o bloqueio, mas aqueles que lutaram agora estão com sorte.

O Switch não só está disponível novamente, como também faz parte das vendas de fim de verão da Amazon, com o incrível jogo Animal Crossing: New Horizons incluído como garantia.

Você pode obter um pacote Nintendo Switch neon vermelho / azul com Animal Crossing por apenas £ 299,99 - não muito mais que o preço do console sozinho.

Isso significa que você obtém a versão mais recente do Switch (uma edição "XKW"), com os controladores Joy-Con neon e um dos jogos mais quentes do mercado. Animal Crossing: New Horizons RRP na loja NIntendo UK é £ 49,99 por conta própria.

A liquidação de verão da Amazon UK vai até 1º de setembro de 2020. Se você já tem um Switch ou Switch Lite, também existem ofertas de pacotes de jogos, que você pode ver em uma seção dedicada do site de vendas aqui .

Uma pechincha particularmente boa é um pacote da coleção Borderlands Legendary e Bioshock: The Collection.

Isso é nada menos que seis jogos no total, com Bioshock Remastered, Bioshock 2 Remastered, Bioshock Infinite: The Complete Edition, Borderlands, Borderlands 2 e Borderlands: The Pre-Sequel todos incluídos. Além disso, você obtém todo o conteúdo para download (DLC) disponível para cada um dos jogos.

Escrito por Rik Henderson.