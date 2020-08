Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Internet explodiu com um tweet oficial da Nintendo que mostra Mario tomando banho de sol quente e brilhante.

Com as temperaturas atingindo níveis recordes no Reino Unido e em outros países europeus, a Nintendo Europe postou uma imagem de Mario relaxando em uma praia, com as palavras "fique tranquilo, Mario". A internet entrou em um frenesi logo depois, com muitos acreditando ser uma indicação de que uma versão ou versão muito comentada de Mario Sunshine será lançada em breve para o Ninetendo Switch .

Relatamos pela primeira vez os planos da Nintendo de lançar seu catálogo de jogos Super Mario em março, mas pouco mais se ouviu desde então. Os jogos, incluindo Super Mario Sunshine HD (originalmente no GameCube) e o clássico Super Mario Galaxy do Wii, serão disponibilizados no Switch para marcar o 35º aniversário do pequeno encanador, mas a Nintendo ainda não confirmou.

É por isso que muitos fãs acreditam que essa foto pode ser a primeira indicação de que os rumores eram verdadeiros.

Há apenas uma chave em andamento - a Nintendo aparentemente tweeta uma imagem de Mario a cada verão.

Segundo a Nintendo Life, a imagem do ano passado - de Mario com uma camisa de verão - tinha até a palavra "sunshine" no post. E isso não significou nada.

Até o Mario precisa de umas pequenas férias de # Verão ! Não importa aonde sua odisséia de verão o tenha levado, esperamos que tenha brilhado muito! pic.twitter.com/rq5DK4XCr9 - Nintendo of America (@NintendoAmerica) 22 de agosto de 2019

Então, o tweet deste ano pode ser apenas uma pista falsa, infelizmente. Ainda assim, só podemos esperar.

Escrito por Rik Henderson.