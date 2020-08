Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Já sabíamos intuitivamente que Animal Crossing: New Horizons foi um sucesso estrondoso do mais alto nível, a julgar pela forma como arrebatou tantas pessoas nas redes sociais e passou para o mundo das celebridades e do mainstream em geral.

Agora esse sentimento foi reconfirmado pelos resultados financeiros da Nintendo no primeiro trimestre de 2020, os três meses que antecederam 30 de junho de 2020 - Animal Crossing continuou a vender gangbusters, levando-o a um total de vendas espantosas de mais de 22 milhões.

Isso significa que vendeu mais do que Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Super Smash Bros. Ultimate, com apenas Mario Kart 8 ainda à frente, um feito bastante impressionante quando você pensa em como, recentemente, New Horizons saiu.

Com as atualizações continuando a aterrissar regularmente e o jogo claramente mantendo sua base de jogadores de forma impressionante, não aposte contra ele também recuperando lentamente o Mario Kart - o jogo de corrida tem uma vantagem de cerca de 4 milhões de unidades, o que não é uma mudança idiota.

Enquanto isso, a óbvia escassez de consoles Switch na maioria dos varejistas era de fato um sintoma do sucesso que o híbrido da Nintendo continua a desfrutar. Vendeu mais de 5,5 milhões de unidades no primeiro trimestre, outro grande conjunto de números, elevando o switch a 61,44 milhões de vendas vitalícias, um sucesso estrondoso quando você considera o quão mal o Wii U falhou antes dele.

Impressionantemente, quase todos os números de vendas de hardware e software da Nintendo neste trimestre foram quase o dobro dos números publicados no mesmo trimestre de 2019, mostrando o quão grande foi o aumento em popularidade.

Dito isso, agora que Paper Mario: The Origami King foi lançado, há uma grande abertura para mais jogos de franquia de primeira festa para serem lançados em breve, com nomes como Metroid Prime 4, Pikmin 4 e Breath of the Wild 2 anunciados, mas muito AWOL por agora. Você diria que a Nintendo espera dobrar esse sucesso lançando mais apps matadores o mais rápido possível.

Escrito por Max Freeman-Mills.