Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A tentativa de Animal Crossing de ser o jogo mais discutido de 2020 continua em ritmo acelerado, com um novo trailer da Nintendo mostrando o que os jogadores podem esperar da próxima atualização do grande jogo.

Revisão de Animal Crossing New Horizons: Outro clássico do Switch

A primeira atualização de verão, lançada em 3 de julho, traz alguns acréscimos consideráveis, principalmente na forma de nadar e mergulhar nas águas ao redor de sua ilha.

Os jogadores suspeitavam que isso poderia ser adicionado a partir do lançamento do jogo, e a mudança trará uma nova faixa bem-vinda de criaturas a serem coletadas e adicionadas à coleção de Blathers no Museu.

Pela aparência, você será capaz de mergulhar nas rochas que margeiam o oceano em alguns pontos da ilha, nadar em torno da superfície e depois mergulhar onde você vê bolhas para procurar coisas e criaturas.

Isso traz alguns novos encontros, incluindo um simpático mergulhador chamado Pascal, que parece estar interessado no que você encontra abaixo das ondas, bem como um novo traje pirata para o Gulliver, naufragado para sempre.

Também há todos os tipos de novos itens artesanais, incluindo decorações com tema subaquático para sua casa, se você estiver se sentindo particularmente com a Pequena Sereia.

O trailer também confirma que uma segunda atualização será lançada em agosto, trazendo mais alterações e adições. É bem claro que a Nintendo estava planejando um monte de suporte pós-lançamento para a New Horizons, mesmo antes de seu enorme sucesso, então esse parece ser o mais recente de uma linha contínua de atualizações.