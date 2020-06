A Nintendo está supostamente se afastando dos jogos para celular após resultados medíocres

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Nintendo chegou famosa ao cenário dos jogos para dispositivos móveis, anunciando a chegada de Super Mario Run e Fire Emblem: Heroes, com toda a fanfarra apropriada para um dos grandes nomes dos jogos, enfeitando uma nova plataforma.

Após o sucesso desenfreado de Pokémon Go, parecia e parecia que esses jogos eram coisas certas, e, para ser justo, Super Mario Run, em particular, tinha aspas desse gênio da Nintendo, alterando a fórmula de Mario para incorporar a corrida automática de uma maneira genuinamente interessante.

Mas também houve fracassos, com Mario Kart Tour uma decepção particular no lançamento, tendo apenas recentemente adicionado o verdadeiro multiplayer ao seu arsenal.

Agora, no entanto, há relatos de que a Nintendo vai dar um grande passo para trás dos jogos para dispositivos móveis, redirecionando supostamente o executivo e os recursos para longe do setor internamente, por Bloomberg .

Parece que os resultados financeiros são fundamentais para o acerto de contas aqui, com a Nintendo não vendo o enorme aumento de dinheiro que os jogos para celular podem trazer se você conseguir ouro.

Numa época em que os jogos disparam rapidamente, à medida que as pessoas passam mais e mais tempo em casa, e dado o sucesso ultrajante de um lançamento tradicional recente, Animal Crossing: New Horizons , os jogos para celular da Nintendo tiveram receitas cada vez menores, o que pode ter sido o prego no mercado. caixão.

Dito isso, tendo em mente que o Fire Emblem: Heroes faturou mais de US $ 150 milhões no ano financeiro de 2019, não imaginamos que a Nintendo realmente encerrasse qualquer um desses jogos - por enquanto, qualquer dinheiro que eles trazem ainda é bem-vindo.