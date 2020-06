Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Nintendo está adotando o espírito de bloqueio, mesmo que esteja prestes a terminar em alguns países do mundo, lançando um novo jogo de fitness doméstico de tamanho pequeno gratuitamente no Switch.

O Jump Rope Challenge é uma proposição simples e parece que foi executada com calma. Os jogadores simplesmente seguram os dois Joy-Cons do seu Switch, como se estivessem nos cabos de uma corda de pular e pularem enquanto balançam os controladores para completar um pulo.

O objetivo inicial é completar 100 saltos por dia, mas os jogadores podem ajustar esse objetivo ao que for mais realista para eles, e o jogo acompanhará seus totais ao longo do tempo para que você possa ver como está se saindo.

Também permite que você use um modo silencioso se tiver vizinhos no térreo ou colegas de casa sensíveis, dobrando os joelhos sem pular - muito parecido com o modo silencioso de jogging no Nintendo Ring Fit Adventure .

Infelizmente, aqueles com consoles do Switch Lite precisarão ter um par de Joy-Cons para poder jogar, embora esse seja o tipo de aposta que eles fizeram ao adquirir a versão portátil do Switch.

O joguinho está disponível gratuitamente a partir de agora na Nintendo eShop e, curiosamente, é um lançamento por tempo limitado - ele só estará disponível até o final de setembro, por isso, se parecer um pouco divertido, você apreciará , é melhor pegar mais cedo ou mais tarde.