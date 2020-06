Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O Colors Live é um aplicativo popular de pintura / desenho que está disponível em todos os tipos de plataformas da Nintendo ao longo dos anos - e agora uma campanha do Kickstarter de seu criador tem como objetivo trazê-lo para o Nintendo Switch .

Mas o Colors Live for Switch vem com um único diferencial: será entregue com uma caneta SonarPen, que se conecta ao conector de fones de ouvido de 3,5 mm do Switch e usa ondas sonoras para oferecer sensibilidade à pressão para um controle de pintura mais ágil.

Uma publicação no Gizmodo explica como o SonarPen funciona com mais detalhes. A caneta não requer baterias ou carregamento, mas se conecta ao fone de ouvido, onde um tom (a 8.000Hz) é enviado através do cabo e até a ponta da caneta. O SonarPen, usando um microfone embutido, pode avaliar o amortecimento desse sinal, dependendo de como a pressão é aplicada pelo usuário, lendo o sinal sonoro para fornecer algum grau de sensibilidade à pressão.

Essa é uma maneira inteligente de ignorar a tela de toque simplista do Switch. É também uma maneira acessível de implementar um sistema menos dinâmico e sensível do que, digamos, um Apple Pencil, Microsoft Surface Pen ou Wacom Stylus (nenhum dos quais funcionaria com o Switch, é claro, mas que oferece milhares de níveis de pressão -sensibilidade - e um preço mais alto).

A campanha Kickstarter oferece o aplicativo Colors Live com Sonar Pen por um preço inicial de 370SEK (que é a coroa sueca - a moeda local em que se baseia o produtor do título, Jens Andersson) - que equivale a cerca de £ 32 / € 36 / $ 40 . Nada mal, né?

No entanto, sempre há uma palavra de aviso no crowdfunding. Embora este projeto já tenha ultrapassado sua meta (mais de 700% no momento da redação), o que significa que será financiado, existem possíveis barreiras à produção, prazos e até aprovação pelas empresas relevantes - como a própria Nintendo.

Se tudo der certo, o Colors Live e o SonarPen devem estar nas mãos dos apoiadores até agosto de 2020.