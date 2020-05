Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Nintendo começará as comemorações do aniversário de Mario com um RPG Paper Mario totalmente novo para o Nintendo Switch .

Paper Mario: The Origami King coloca o 2D Paper Mario nos planos do rei Olly de dominar o mundo através do origami e da arte de dobrar papel.

Uma das séries de jogos mais inovadoras parece se tornar ainda mais única, com novos poderes e habilidades, incluindo 1000-Fold Arms, onde os jogadores podem esticar e puxar elementos da paisagem para descobrir novos locais e resolver quebra-cabeças.

Também haverá um novo sistema de batalha baseado em anéis, para os jogadores resolverem quebra-cabeças alinhando inimigos e causando mais dano.

E haverá minijogos de marca registrada e mistérios a serem resolvidos quando Mario tentar achatar seu mundo mais uma vez.

Paper Mario: The Origami King estará disponível na sexta-feira, 17 de julho, mas está disponível para pré-venda digital na Nintendo eShop agora. Ele será pré-instalado e desbloqueado assim que a data de lançamento começar, para que você não precise esperar mais um segundo antes de reproduzi-lo.

Felizmente, em breve, também ouviremos mais sobre os remasters Switch dos jogos clássicos do Mario , incluindo Super Mario Galaxy e Mario 64 - cada um deles planejando ajudar a celebrar o trabalhador braçal de bigodes também.