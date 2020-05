Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Enquanto esperamos que a Nintendo lance uma porta oficial do Switch para Super Mario 64, alguém criou uma versão perfeita para PC que roda sem a necessidade de um emulador.

Ele é capaz de rodar em 4K e em telas ultra-amplas. No entanto, há um problema: não é licenciado, particularmente legal, nem fácil de encontrar.

A porta criada por fãs foi publicada em várias plataformas sociais nos últimos dias, incluindo o Reddit, embora muitas delas tenham removido links de download.

Na verdade, agora é difícil encontrar, mas não impossível, se você souber onde procurar.

Pensa-se que a porta poderia ter sido possível graças ao vazamento da data do console da Nintendo legado, com o código fonte do Nintendo 64, GameCube e Wii fazendo parte de 2 TB de dados liberados no 4chan.

Isso também poderia beneficiar a comunidade de emulação, é dito.

Por enquanto, ficaremos contentes em assistir a parte do conteúdo criado por aqueles que conseguiram colocar as mãos na porta do PC Super Mario 64, enquanto aguardamos a versão oficial do Switch.

Tudo bem, Super Mario 64 PC é muito bom. pic.twitter.com/5kidynKRvt - FR⛧STII @ Phantasy Star II (@BadMrFrostii) 5 de maio de 2020

A Nintendo planeja lançá-lo e uma pilha inteira de outros remasters de Mario em 2020 , incluindo as versões Switch de Super Mario Galaxy e Super Mario 3D World.