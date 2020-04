Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Animal Crossing tem sido uma grande franquia para a Nintendo, mas deu um salto para a estratosfera este ano - New Horizons é um sucesso absoluto, esmagando as previsões de vendas e marcando um lançamento nos EUA maior numericamente do que qualquer jogo de Zelda ou Mario conseguiu, improvável.

Até agora, amamos nosso tempo com o jogo - como muitas pessoas apontaram, talvez seja o antídoto perfeito para o estresse e a incerteza que muitos de nós estamos vivendo.

Dito isto, o Bunny Day, seu primeiro evento sazonal, foi uma tarefa árdua, com incontáveis ovos levemente cafona substituindo recursos procurados, peixes e fósseis nas ilhas das pessoas. A Nintendo não se intimida, no entanto, e retirou toda a faixa de conteúdo que chega a New Horizons, a partir desta semana.

A série de eventos e os recém-chegados receberão os novos favoritos da franquia em sua ilha como novos visitantes, oferecendo produtos que antes eram inatingíveis.

Isso verá Leif, a preguiça que ama a natureza, vendendo folhagens, arbustos e novas sementes que os jogadores podem usar para decorar suas ilhas. O sempre popular Jolly Red também ocasionalmente atracará na misteriosa praia em miniatura que toda ilha tem em sua costa norte, para vender arte. Essas peças de arte, se comprovadas como genuínas, também poderão decorar uma nova ala do museu.

Há também uma série de novos eventos programados no caminho, incluindo celebrações do Dia da Natureza (23 de abril a 4 de maio), dia de maio (1 a 7 de maio), dia internacional dos museus (18 a 31 de maio) e época do casamento (1 a 30 de maio) Junho). Eles oferecerão atividades que incluem desafios especiais de Nook Miles, uma turnê no dia de maio, um Rally de selos no museu e a chance de ajudar Harv a tirar algumas fotos memoráveis de casamento para seus clientes.

Tudo parece tão adorável quanto você esperaria, e um tônico perfeito em momentos como esses - mal podemos esperar para mergulhar. Se você ainda está começando o New Horizons, confira nossa coleção de dicas e truques para colocá-lo em funcionamento .