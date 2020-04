Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Os kits de papelão Labo DIY para Nintendo Switch estão à venda. Na verdade, eles estão marcados com alguns dos preços mais baixos que já vimos para eles.

Ao contrário de um jogo tradicional em que você baixa o software e começa a jogar imediatamente, o esquema Labo da Nintendo é diferente. Você obtém algum software para o seu Switch, que realmente precisa ser instalado, mas também uma pilha de papelão pré-cortado que você constrói em objetos. Existem diferentes conjuntos para comprar e, por tempo limitado, você pode obtê-los com um desconto de até 70% na Best Buy EUA.

Um bom ponto de partida será o pacote Variety , pois não só foi o primeiro dos kits, mas também oferecerá muitas tarefas e jogos diferentes para mantê-lo entretido. Inclui uma série de versões diferentes, incluindo um carro com controle remoto, uma vara de pescar, uma casa, uma moto e um piano. Também gostamos do Kit Robot . Basicamente, oferece uma enorme mochila de papelão que permite que você se torne um robô.

Também há o Labo Vehicle Kit, que contém materiais para um veículo todo-o-terreno, avião e embarcação subaquática. E, finalmente, a Best Buy tem o kit Labo VR à venda. Transforma o seu Switch em um fone de ouvido VR. Quando analisamos o kit de realidade virtual , descobrimos que ele era incrivelmente criativo e imaginativo.

Cada um dos quatro kits vem com todos os materiais necessários. Eles geralmente custam até US $ 70 cada, mas atualmente são US $ 20 na Best Buy US.