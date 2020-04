Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Felizmente, a acessibilidade tem sido um foco na indústria de jogos nos últimos anos, pois todos os principais fabricantes de consoles se tornaram mais conscientes de algumas das etapas fáceis que eles podem tomar para tornar seus jogos mais facilmente jogados por todos.

Embora a Microsoft tenha seguido uma trilha genuinamente impressionante com o Xbox Adaptive Controller , que efetivamente torna o controle de jogos um negócio sem limites, a Nintendo recentemente atualizou o software do Switch com uma mudança muito importante que fará muito bem - remapeamento de botões.

Isso significa essencialmente que agora você pode alterar quais botões ativam quais funções nos Joy-Cons e Pro Controller do Switch, o que é extremamente útil se determinados botões de um controlador forem mais difíceis de usar, como os gatilhos.

No entanto, o remapeamento está disponível apenas nos controladores oficiais da Nintendo, o que significa que não funcionará se você economizar alguns dólares buscando uma alternativa de terceiros. Funcionará para os controladores Joy-Con, o Nintendo Switch Pro Controller e os botões incorporados do Switch Lite .

Você pode salvar cinco perfis "favoritos" de layouts de botões para cada controle, que poderão ser trocados mais rapidamente, o que significa que você pode configurar alguns layouts diferentes para os diferentes jogos que está jogando.

O melhor de tudo é que não é um processo difícil de iniciar - basta seguir as etapas descritas abaixo para criar seus próprios esquemas de controle personalizados da maneira que desejar.

No menu inicial do Switch ou Switch Lite, toque no ícone Configurações para entrar no menu Configurações



Vá para Controladores e sensores e toque no submenu



Toque em Alterar botão Mapeamento, depois escolha o controlador que deseja mapear novamente e toque em Alterar



Escolha cada botão por vez e selecione uma opção remapeada para mapear nele



Quando terminar, toque em Concluído



Se você deseja salvar a configuração, toque em Salvar como predefinição



Para redefinir seu controlador para seu layout padrão, toque em Redefinir

É tudo o que existe: seguir essas etapas permitirá que você remapeie seus controles o quanto for necessário, representando o tipo de configurações que, esperamos, serão completamente padrão no setor em pouco tempo.